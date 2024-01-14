Пограничники поймали четырех украинцев, которые пытались незаконно добраться до Молдовы

Украинцы, пытавшиеся сбежать в Молдову. Фото: ГПСУ

Пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы с Telegram-канала.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"Четверо граждан, пользуясь советами Telegram-канала, пытались незаконно добраться до Молдовы", — говорится в сообщении.

Мужчины получили инструкцию, добрались до контролируемого пограничного района и ожидали дальнейших указаний. Однако оттуда они попали в пограничное подразделение.

Стало известно, что за такие инструкции "консультанты" брали 3-5 тыс. долларов.

Отмечается, что в отношении нарушителей составили админпротоколы, решение по которым примет суд.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, что в Закарпатье пограничники вытащили полусознательного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной и уклонист находился в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что пограничники совместно с нацполицией разоблачили преступную схему переправки уклонистов за границу в Прикарпатье. Организатору вывоза мужчин из Украины сообщили о подозрении.