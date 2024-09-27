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Пограничники показали видео, как разоблачили "гнездо" вражеских беспилотников

27 сентября 2024 12:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Пограничники показали видео как уничтожили место запуска вражеских дронов
Дроны ВСУ заметили оккупанта, запускавшего беспилотник. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Пограничники успешно ликвидировали место, которое оккупанты обустроили под базу запуска дронов по ВСУ. Украинский оператор дрона заметил российского военного, который вылез из здания и тем самым разоблачил свою "базу".

Видео с точным ударом показала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 27 сентября.

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Оккупанты обустроили себе промышленную застройку под место запуска дронов по ВСУ. Пограничники во время обследования объекта заметили вылезшего из здания российского военного, чтобы запустить дрон и тем самым разоблачил свой тайник. Украинские военные оперативно запустили в окно здания дрон и взорвали его.

Работа дронов на войне
Момент взрыва в здании, где скрывались русские военные. Фото: скриншот
Удар дроном по оккупантам
Пожар в здании. Фото: скриншот

"Удар по враждебному "гнезду" беспилотников: FPV-дроном пограничники прицельно попали по месту взлета расчета БпЛА оккупантов, которые пытались замаскироваться в промышленной застройке. Потери врага уточняются", — сообщили в ГНСУ.

Напомним, недавно 46 ОАэмбр показала эффектные кадры уничтожения российской техники и живой силы. оккупанты пытались пойти в штурм.

Тем временем в Ростове раздавались сегодня, 27 сентября, взрывы и возник сильный пожар из-за сбития дронов силами ПВО.

российские войска беспилотники пограничники война в Украине ГПСУ FPV-дроны

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