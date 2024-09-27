Прикордонники показали відео як знищили місце запуску ворожих дронів

Дрони ЗСУ помітили окупанта, який запускав безпілотник. Фото: скриншот

Прикордонники успішно ліквідували місцину, яку окупанти облаштували під базу запуску дронів по ЗСУ. Український оператор дрона помітив російського військового, який виліз з будівлі та цим самим викрив свою "базу".

Відео з влучним ударом показала пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 27 вересня.

Читайте також:

Прикордонники знищили російську базу запуску дронів

Окупанти облаштували собі промислову забудову під місце запуску дронів по ЗСУ. Прикордонники під час обстеження об'єкта помітили російського військового, який виліз з будівлі, щоб запустити дрон та цим самим викрив свою схованку. Українські військові оперативно запустили у вікно будівлі дрон та підірвали її.

Момент вибуху у будівлі, де ховалися російські військова. Фото: скриншот

Пожежа у будівлі. Фото: скриншот

"Удар по ворожому "гнізду" безпілотників: FPV-дроном прикордонники прицільно влучили по місцю злету розрахунку БпЛА окупантів, які намагалися замаскуватися у промисловій забудові. Втрати ворога уточнюються", — повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно 46 ОАеМБр показала ефектні кадри знищення російської техніки та живої сили. Окупанти намагалися піти у штурм.

Тим часом у Ростові лунали сьогодні, 27 вересня, вибухи та виникла сильна пожежа через збиття дронів силами ППО.