Шкуры оленей якобы помогут оккупантам РФ укрыться от тепловизоров

Шкуры оленя для маскировки армии РФ. Фото: росСМИ

В России для бойцов армии оккупантов начались поставки шкур оленей. Их рекомендуют использовать не столько для обогрева, а для маскировки.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Читайте также:

Как шкуры оленей помогут маскировке

Оленеводы из Северо-Эвенского округа Магаданского края утверждают, что шкуры оленя помогают от обнаружения тепловизорами. Шкурами предлагается покрывать военную технику и прятаться под шкурами самим бойцам.

Кожа оленя и губернатор Носов. Фото: росСМИ

Уникальные свойства кож оленей помогут, конечно, и в холодную погоду, отмечают местные мастера. О передаче шкур оленей на фронт армии РФ с гордостью рассказал губернатор края Сергей Носов.

Напомним, недавно пограничники показали на видео, как уничтожили российские наблюдательные пункты в Запорожском направлении.

А бойцы Третьей штурмовой бригады эффектно атаковали мостоукладчик россиян в Харьковской области.