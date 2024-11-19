Шкуры оленей якобы помогут оккупантам РФ укрыться от тепловизоров

Притворятся оленями — оккупантам из РФ дадут шкуры для маскировки
В России для бойцов армии оккупантов начались поставки шкур оленей. Их рекомендуют использовать не столько для обогрева, а для маскировки.
Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.
Как шкуры оленей помогут маскировке
Оленеводы из Северо-Эвенского округа Магаданского края утверждают, что шкуры оленя помогают от обнаружения тепловизорами. Шкурами предлагается покрывать военную технику и прятаться под шкурами самим бойцам.
Уникальные свойства кож оленей помогут, конечно, и в холодную погоду, отмечают местные мастера. О передаче шкур оленей на фронт армии РФ с гордостью рассказал губернатор края Сергей Носов.
Напомним, недавно пограничники показали на видео, как уничтожили российские наблюдательные пункты в Запорожском направлении.
А бойцы Третьей штурмовой бригады эффектно атаковали мостоукладчик россиян в Харьковской области.
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