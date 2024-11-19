Шкури оленів нібито допоможуть окупантам РФ ховатись від тепловізорів

Прикинуться оленями — окупантам з РФ дадуть шкури для маскування
В Росії для бійців армії окупантів почались постачання шкур оленів. Їх радять використовувати не стільки для обігріву, а для маскування.
Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.
Як шкури оленів допоможуть маскуванню
Оленярі із Північно-Евенського округу Магаданського краю стверджують, що шкури оленя допомагають від викриття тепловізорами. Шкурами пропонується покривати військову техніку і ховатись під шкурами самим бійцям.
Унікальні властивості шкір оленів допоможуть, звичайно і в холодну погоду, зазначають місцеві майстри. Про передачу шкур оленів на фронт армії РФ з гордістю розповів губернатор краю Сергій Носов.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку.
А бійці Третьої штурмової бригади ефектно атакували мостоукладач росіян на Харківщині.
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