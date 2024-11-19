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Прикинуться оленями — окупантам з РФ дадуть шкури для маскування

19 листопада 2024 04:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Шкури оленів нібито допоможуть окупантам РФ ховатись від тепловізорів
Шкури оленя для маскування армії РФ. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Росії для бійців армії окупантів почались постачання шкур оленів. Їх радять використовувати не стільки для обігріву, а для маскування. 

Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

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Оленярі із Північно-Евенського округу Магаданського краю стверджують, що шкури оленя допомагають від викриття тепловізорами. Шкурами пропонується покривати військову техніку і ховатись під шкурами самим бійцям. 

Прикинуться оленями — окупантам з РФ дадуть шкури для маскування - фото 1
Шкура оленя та губернатор Носов. Фото: росЗМІ

Унікальні властивості шкір оленів допоможуть, звичайно і в холодну погоду, зазначають місцеві майстри. Про передачу шкур оленів на фронт армії РФ з гордістю розповів губернатор краю Сергій Носов.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку.

А бійці Третьої штурмової бригади ефектно атакували мостоукладач росіян на Харківщині.

росія російські війська окупанти війна в Україні фронт

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