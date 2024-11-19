Шкури оленів нібито допоможуть окупантам РФ ховатись від тепловізорів

Шкури оленя для маскування армії РФ. Фото: росЗМІ

В Росії для бійців армії окупантів почались постачання шкур оленів. Їх радять використовувати не стільки для обігріву, а для маскування.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

Читайте також:

Як шкури оленів допоможуть маскуванню

Оленярі із Північно-Евенського округу Магаданського краю стверджують, що шкури оленя допомагають від викриття тепловізорами. Шкурами пропонується покривати військову техніку і ховатись під шкурами самим бійцям.

Шкура оленя та губернатор Носов. Фото: росЗМІ

Унікальні властивості шкір оленів допоможуть, звичайно і в холодну погоду, зазначають місцеві майстри. Про передачу шкур оленів на фронт армії РФ з гордістю розповів губернатор краю Сергій Носов.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку.

А бійці Третьої штурмової бригади ефектно атакували мостоукладач росіян на Харківщині.