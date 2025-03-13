Как оккупанты объясняют свои преступления — признание пленного

Пленный оккупант. Фото: скриншот

Российский морской пехотинец, пленный ВСУ, даже после года в плену продолжает оправдывать российскую агрессию и верить в кремлевскую пропаганду. Матрос Аландатьев, который служил в 40-й бригаде морской пехоты армии РФ, утверждает, что воевал не против украинцев, а выполнял "специальную военную операцию".

Об этом пленный рассказал корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Пленный заявил, что подписал контракт в 2024 году и поехал воевать "защищать свою страну", потому что, по его мнению, Донецкая и Луганская народные республики обратились к России за помощью. Отвечая на вопрос, от кого именно он "защищал" Донбасс, оккупант ответил: "от обстрелов", но так и не смог объяснить, почему российские ракеты ежедневно атакуют украинские гражданские города. Кроме того, он заявил, что Украина тоже атакует российские гражданские объекты, якобы нефтеперерабатывающие заводы тоже обслуживают мирное население.

"Я понимаю, что Украина не признает это (не признает ДНР. — Ред.) потому, что ты второй украинец. Ну, по факту-то. Время покажет. Я, как бы, против ничего не имею. Не против Украины. Не против кого-нибудь третьих стран", — заявил он.

Пленный также отказался признавать войну против Украины полноценным вторжением и настаивает, что российская армия не воюет с народом.

На вопрос, чувствует ли он ответственность за то, что взял в руки оружие и вторгся в Украину, оккупант уклонился от прямого ответа, ссылаясь на приказы командования. При этом он ожидает обмена и заявляет, что после возвращения домой планирует "воспитывать детей". На вопрос журналистки, может ли он снова вернуться на фронт, тот заявил, что не исключает такой возможности, потому что на все "воля Божья".

Напомним, корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец побывала в месте содержания российских пленных и показала, как они живут, чем занимаются и какие права гарантирует им Украина.

Также стало известно, сколько средств тратит Украина на содержание российских пленных.

Тем временем омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил об очередном преступлении российских военных — они совершили расправу над украинцами в плену.