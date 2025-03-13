Як окупанти пояснюють свої злочини — зізнання полоненого

Полонений окупант. Фото: скриншот

Російський морський піхотинець, полонений ЗСУ, навіть після року в полоні продовжує виправдовувати російську агресію та вірити у кремлівську пропаганду. Матрос Аландатьєв, який служив у 40-й бригаді морської піхоти армії РФ, стверджує, що воював не проти українців, а виконував "спеціальну військову операцію".

Про це полонений розповів кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Полонений заявив, що підписав контракт у 2024 році та поїхав воювати "захищати свою країну", бо, на його думку, Донецька і Луганська народні республіки звернулися до Росії за допомогою. Відповідаючи на питання, від кого саме він "захищав" Донбас, окупант відповів: "від обстрілів", але так і не зміг пояснити, чому російські ракети щодня атакують українські цивільні міста. Крім того, він заявив, що Україна теж атакує російські цивільні об'єкти, нібито нафтопереробні заводи теж обслуговують мирне населення.

"Я розумію, що Україна не визнає це (не визнає ДНР, — Ред.) Тому, що ти другий українець. Ну, за фактом-то. Час покаже. Я, як би, проти нічого не маю. Не проти України. Не проти кого-небудь третіх країн", — заявив він.

Полонений також відмовився визнавати війну проти України повноцінним вторгненням і наполягає, що російська армія не воює з народом.

На питання, чи відчуває він відповідальність за те, що взяв до рук зброю і вторгся в Україну, окупант ухилився від прямої відповіді, посилаючись на накази командування. При цьому він очікує обміну та заявляє, що після повернення додому планує "виховувати дітей". На запитання журналістки, чи може він знову повернутися на фронт, той заявив, що не виключає такої можливості, бо на все "воля Божа".

Нагадаємо, кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець побувала у місці утримання російських полонених та показала, як вони живуть, чим займаються та які права гарантує їм Україна.

Також стало відомо, скільки коштів витрачає Україна на утримання російських полонених.

Тим часом омбудсман України Дмитро Лубінець заявив про черговий злочин російських військових — вони вчинили розправу над українцями в полоні.