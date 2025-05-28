Массированный обстрел Украины 28 мая — чем атаковала Россия и что сбито

Военнослужащие ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 28 мая российские войска осуществили масштабную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Под прицелом оказались восточные, северные и южные регионы страны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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В общем враг выпустил 5 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также атаковал 88-ю ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Запуски осуществлялись с территории Курской и Воронежской областей РФ, с временно оккупированного Крыма, а также с направлений Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины, в частности зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подразделения беспилотных систем.

Количество сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09:00 удалось уничтожить 71 вражеский беспилотник типа Shahed и других моделей. Из них 34 были уничтожены огневыми средствами поражения, еще 37 - были потеряны для противника или подавлены благодаря действиям украинских РЭБ.

В то же время в результате атаки зафиксировано попадание в восьми различных регионах. Информация о повреждениях уточняется.

Напомним, в ВС ВСУ заявили, что комплекс Patriot способен сбивать новые российские ракеты.

Тем временем Украина меняет стратегию и тактику атак БпЛА на Россию. Читайте в статье Новости.LIVE, что об этом свидетельствует.