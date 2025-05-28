Масований обстріл України 28 травня — чим атакувала Росія та що збито

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 28 травня російські війська здійснили масштабну комбіновану повітряну атаку по території України. Під прицілом опинилися східні, північні та південні регіони країни.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Загалом ворог випустив 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також атакував 88-ма ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Запуски здійснювались із території Курської та Воронезької областей РФ, з тимчасово окупованого Криму, а також із напрямків Міллерово, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали підрозділи Сил оборони України, зокрема зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та підрозділи безпілотних систем.

Кількість збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 09:00 вдалось знищити 71 ворожий безпілотник типу Shahed та інших моделей. Із них 34 були знищені вогневими засобами ураження, ще 37 — були втрачені для противника або подавлені завдяки діям українських РЕБ.

Водночас у результаті атаки зафіксовано влучання у вісьмох різних регіонах. Інформація про пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, у ПС ЗСУ заявили, що комплекс Patriot здатен збивати нові російські ракети.

Тим часом Україна змінює стратегію та тактику атак БпЛА на Росію. Читайте у статті Новини.LIVE, що про це свідчить.