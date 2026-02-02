Какие последствия обстрела Черкасс ночью 2 февраля 2026 года

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: AFP

Ночью в понедельник, 2 февраля, Черкасская область подверглась массированной российской атаке. На ряде локаций, в частности в областном центре, упали БпЛА.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Игоря Табурца

Последствия ночного обстрела Черкасс

Вспыхнули пожары. По предварительным данным, травмировались четыре человека. На местах ударов работают все необходимые службы.

Напомним, ночью 2 февраля в Черкассах прогремели взрывы. Город оказался под атакой ударных беспилотников.

Также мы сообщали, что вечером 1 февраля было неспокойно в Харькове. Прозвучало по меньшей мере три взрыва.