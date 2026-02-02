Какие последствия обстрела Черкасс ночью 2 февраля 2026 года

Пожары и травмированные — последствия ночного удара по Черкассам
Дата публикации 2 февраля 2026 06:07
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: AFP
Ночью в понедельник, 2 февраля, Черкасская область подверглась массированной российской атаке. На ряде локаций, в частности в областном центре, упали БпЛА.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Последствия ночного обстрела Черкасс
Вспыхнули пожары. По предварительным данным, травмировались четыре человека. На местах ударов работают все необходимые службы.
Напомним, ночью 2 февраля в Черкассах прогремели взрывы. Город оказался под атакой ударных беспилотников.
Также мы сообщали, что вечером 1 февраля было неспокойно в Харькове. Прозвучало по меньшей мере три взрыва.
