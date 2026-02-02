Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Пожары и травмированные — последствия ночного удара по Черкассам

Пожары и травмированные — последствия ночного удара по Черкассам

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 06:07
Какие последствия обстрела Черкасс ночью 2 февраля 2026 года
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: AFP

Ночью в понедельник, 2 февраля, Черкасская область подверглась массированной российской атаке. На ряде локаций, в частности в областном центре, упали БпЛА.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Реклама
Читайте также:
Ночной обстрел Черкасчины 2 февраля 2026 года
Скриншот сообщения Игоря Табурца

Последствия ночного обстрела Черкасс

Вспыхнули пожары. По предварительным данным, травмировались четыре человека. На местах ударов работают все необходимые службы.

Напомним, ночью 2 февраля в Черкассах прогремели взрывы. Город оказался под атакой ударных беспилотников.

Также мы сообщали, что вечером 1 февраля было неспокойно в Харькове. Прозвучало по меньшей мере три взрыва.

беспилотники Черкассы обстрелы Черкасская область война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации