Які наслідки обстрілу Черкас уночі 2 лютого 2026 року

Пожежі та травмовані — наслідки нічного удару по Черкасах
Дата публікації: 2 лютого 2026 06:07
Термінова новина
Уночі в понеділок, 2 лютого, Черкащина зазнала масованої російської атаки. На низці локацій, зокрема в обласному центрі, упали БпЛА.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Наслідки нічного обстрілу Черкас
Спалахнули пожежі. За попередніми даними, травмувалися четверо людей. На місцях ударів працюють усі необхідні служби.
Новина доповнюється
