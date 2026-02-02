Відео
Головна Армія Пожежі та травмовані — наслідки нічного удару по Черкасах

Пожежі та травмовані — наслідки нічного удару по Черкасах

Ua
Дата публікації: 2 лютого 2026 06:07
Які наслідки обстрілу Черкас уночі 2 лютого 2026 року
Термінова новина

Уночі в понеділок, 2 лютого, Черкащина зазнала масованої російської атаки. На низці локацій, зокрема в обласному центрі, упали БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Читайте також:

Наслідки нічного обстрілу Черкас 

Спалахнули пожежі. За попередніми даними, травмувалися четверо людей. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. 

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
