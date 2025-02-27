Воздушные силы сообщили о сбитии 90 вражеских БпЛА

Боец ПВО. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Российские захватчики в ночь на 27 февраля атаковали Украину 166 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами. Силами противовоздушной обороны было сбито 90 вражеских объектов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Отчет Воздушных сил. Фото: ВС

Атака дронов на Украину 27 февраля

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Также было локально потеряно 72 вражеских беспилотника-имитатора. Обошлось без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Ранее мы писали, в Киеве в ночь на 26 февраля прогремели сильные взрывы.

Напомним, что в Киевской области дрон попал в дом известного хирурга Павла Иванчова. Мужчина и его жена, телеведущая Татьяна Иванчова, погибли в результате пожара.