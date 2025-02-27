Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Воздушные силы сообщили, сколько вражеских целей сбили этой ночью arrow

Воздушные силы сообщили, сколько вражеских целей сбили этой ночью

27 февраля 2025 09:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Воздушные силы сообщили о сбитии 90 вражеских БпЛА
Боец ПВО. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в ночь на 27 февраля атаковали Украину 166 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами. Силами противовоздушной обороны было сбито 90 вражеских объектов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:
атака дронів на Україну
Отчет Воздушных сил. Фото: ВС

Атака дронов на Украину 27 февраля

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Также было локально потеряно 72 вражеских беспилотника-имитатора. Обошлось без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Ранее мы писали, в Киеве в ночь на 26 февраля прогремели сильные взрывы.

Напомним, что в Киевской области дрон попал в дом известного хирурга Павла Иванчова. Мужчина и его жена, телеведущая Татьяна Иванчова, погибли в результате пожара.

ПВО дроны война в Украине Воздушные силы БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама