Воздушные силы сообщили о сбитии 90 вражеских БпЛА

Воздушные силы сообщили, сколько вражеских целей сбили этой ночью
Российские захватчики в ночь на 27 февраля атаковали Украину 166 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами. Силами противовоздушной обороны было сбито 90 вражеских объектов.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Атака дронов на Украину 27 февраля
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.
Также было локально потеряно 72 вражеских беспилотника-имитатора. Обошлось без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали населенные пункты Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Ранее мы писали, в Киеве в ночь на 26 февраля прогремели сильные взрывы.
Напомним, что в Киевской области дрон попал в дом известного хирурга Павла Иванчова. Мужчина и его жена, телеведущая Татьяна Иванчова, погибли в результате пожара.
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