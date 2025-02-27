Повітряні сили повідомили про збиття 90 ворожих БпЛА

Боєць ППО. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Російські загарбники у ніч проти 27 лютого атакували Україну 166 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами. Силами протиповітряної оборони було збито 90 ворожих об'єктів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Атака дронів на Україну 27 лютого

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях", — говориться у повідомленні.

Також було локаційно втрачено 72 ворожі безпілотники-імітатори. Обійшлося без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали населені пункти Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Раніше ми писали, у Києві в ніч проти 26 лютого пролунали сильні вибухи.

Нагадаємо, що у Київській області дрон влучив у будинок відомого хірурга Павла Іванчова. Чоловік та його дружина, телеведуча Тетяна Іванчова, загинули внаслідок пожежі.