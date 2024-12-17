Воздушные силы сообщили о 20 сбитых вражеских дронов

Воздушные силы сообщили количество сбитых вражеских дронов
Российские захватчики в ночь на 17 декабря атаковали Украину, применив 31 ударный беспилотник типа Shahed и дроны других типов Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 20 вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Атака дронов на Украину 17 декабря
Сообщается, что воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 12.00 подтверждено убыток 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.
Также благодаря активному противодействию Сил обороны десять вражеских беспилотников не достигли своих целей.
Также в Воздушных силах сообщили, что не зафиксировали попаданий, а информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Ранее мы сообщали, что в Киеве сегодня раздались взрывы. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.
Также напоминаем, что во вновь созданных Силах беспилотных систем ВСУ проходят испытания отечественного лазерного оружия — "Тризуб".
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