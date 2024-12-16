Повітряні сили збили 16 грудня 27 ворожих безпілотників.

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники в ніч на 16 грудня атакували Україну 49-ма ударними безпілотниками типу Shahed і дронами інших типів. Внаслідок вправної роботи сил протиповітряної оборони вдалося збити 27 ворожих об'єктів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Атака дронів на Україну

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській", — йдеться у повідомленні.

Також завдяки активній протидії Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей. Три БпЛА продовжують перебувати в повітрі.

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", — додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, цього ранку звуки вибухів було чути поблизу Черкас. По ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

Окрім того, вибухи пролунали у Хмельницькій області. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.