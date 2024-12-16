Воздушные силы сбили 16 декабря 27 вражеских беспилотников.

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в ночь на 16 декабря атаковали Украину 49 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами других типов. В результате искусной работы сил противовоздушной обороны удалось сбить 27 вражеских объектов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Атака дронов на Украине

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 27 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской", — говорится в сообщении.

Также благодаря активному противодействию сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей. Три БпЛА продолжают находиться в воздухе.

"Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, в это утро звуки взрывов были слышны вблизи Черкасс. По вражеским беспилотникам работали силы ПВО.

Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой области. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА.