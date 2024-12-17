Повітряні сили повідомили про 20 збитих ворожих дронів

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Новинарня

Російські загарбники у ніч на 17 грудня атакували Україну, застосувавши 31 ударний безпілотник типу Shahed і дрони інших типів. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 20 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Звіт Повітряних сил. Фото: ПС

Атака дронів на Україну 17 грудня

Повідомляється, що повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

Також завдяки активній протидії Сил оборони десять ворожих безпілотників не досягли своїх цілей. Один БпЛА досі перебуває в повітрі.

Також в Повітряних силах повідомили, що не зафіксували влучань, а інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Раніше ми повідомляли, що у Києві сьогодні пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.

Також нагадуємо, що у новостворених Силах безпілотних систем ЗСУ проходять випробування вітчизняної лазерної зброї — "Тризуб". Точні характеристики засекречені, але експерти кажуть, що цей лазер за своїми можливостями може нагадувати американські та британські аналоги.