Пожежі та травмовані — наслідки нічного удару по Черкасах

Пожежі та травмовані — наслідки нічного удару по Черкасах

Ua
Дата публикации 2 февраля 2026 06:07
Які наслідки обстрілу Черкас уночі 2 лютого 2026 року
Термінова новина

Уночі в понеділок, 2 лютого, Черкащина зазнала масованої російської атаки. На низці локацій, зокрема в обласному центрі, упали БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки нічного обстрілу Черкас 

Спалахнули пожежі. За попередніми даними, травмувалися четверо людей. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. 

Новина доповнюється

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
