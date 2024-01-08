Раненые бойцы, которые проходят реабилитацию в ЕС, поймали уклониста-тиктокера

Уклонист, который сбежал из Украины в Румынию. Фото: скриншот из видео

Украинские военные, которые проходят реабилитацию в Европейском Союзе, поймали уклониста-тиктокера. Недавно он переплыл реку Тиса и хвастался своим побегом из страны.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Неудачный побег уклониста за границу

Раненые военные спрашивали в уклониста, почему он решил сбежать из Украины, однако он не отвечал ни на один вопрос. После этого мужчина решил просто побежать в неизвестном направлении.

Вероятно, уклониста нашли в Праге, ведь последнее видео, которое он опубликовал, было снято именно там.

Напомним, уклонист от мобилизации показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию. По его словам, он переплыл реку Тиса. Парень родом из Закарпатья.

Также мы писали, что в Украине будут судить жителя Буковины, пытавшегося переправить трех военнообязанных мужчин в Молдову. Свои "услуги" он оценил в 19 тысяч долларов.

Добавим, украинские мужчины часто идут на безумный и неоправданный риск, чтобы незаконно пересечь границу. Они пытаются переплыть реку Тиса. Нередко это заканчивается трагедией. В Государственной пограничной службе Украины назвали количество уклонистов, которые утонули в Тисе в 2023 году.