Поранені бійці, які проходять реабілітацію в ЄС, спіймали ухилянта-тіктокера
Українські військові, які проходять реабілітацію в Європейському Союзі, спіймали ухилянта-тіктокера. Нещодавно він перепливав річку Тиса та хизувався своєю втечею з країни.
Про це повідомляють у соцмережах.
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Невдала втеча ухилянта за кордон
Поранені військові запитували в ухилянта, чому він вирішив втекти з України, однак він не відповідав на жодне запитання. Після цього чоловік вирішив просто побігти у невідомому напрямку.
Ймовірно, ухилянта знайшли у Празі, адже останнє відео, яке він опублікував, було знято саме там.
Нагадаємо, ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.
Також ми писали, що в Україні будуть судити жителя Буковини, який намагався переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. Свої "послуги" він оцінив у 19 тисяч доларів.
Додамо, українські чоловіки часто йдуть на шалений і невиправданий ризик, аби незаконно перетнути кордон. Вони намагаються переплисти річку Тиса. Нерідко це закінчується трагедією. У Державній прикордонній службі України назвали кількість ухилянтів, які потонули в Тисі у 2023 році.
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