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Поранені бійці, які проходять реабілітацію в ЄС, спіймали ухилянта-тіктокера

8 січня 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поранені бійці, які проходять реабілітацію в ЄС, спіймали ухилянта-тіктокера
Ухилянт, який втік з України до Румунії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові, які проходять реабілітацію в Європейському Союзі, спіймали ухилянта-тіктокера. Нещодавно він перепливав річку Тиса та хизувався своєю втечею з країни.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Невдала втеча ухилянта за кордон

Поранені військові запитували в ухилянта, чому він вирішив втекти з України, однак він не відповідав на жодне запитання. Після цього чоловік вирішив просто побігти у невідомому напрямку.

Ймовірно, ухилянта знайшли у Празі, адже останнє відео, яке він опублікував, було знято саме там.

Нагадаємо, ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.

Також ми писали, що в Україні будуть судити жителя Буковини, який намагався переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. Свої "послуги" він оцінив у 19 тисяч доларів. 

Додамо, українські чоловіки часто йдуть на шалений і невиправданий ризик, аби незаконно перетнути кордон. Вони намагаються переплисти річку Тиса. Нерідко це закінчується трагедією. У Державній прикордонній службі України назвали кількість ухилянтів, які потонули в Тисі у 2023 році.

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