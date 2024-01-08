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Житель Буковини намагався переправити трьох чоловіків до Молдови за 19 тис. дол

8 січня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Житель Буковини намагався переправити трьох чоловіків до Молдови за 19 тис. дол
Чоловікі, які хотіли потрапити до Молдови. Фото: t.me/prokuratura_cherinvtsi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні будуть судити жителя Буковини, який намагався переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. Свої "послуги" він оцінив у 19 тисяч доларів. 

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

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Незаконне переправлення до Молдови

"Прокурори Дністровської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного жителя Чернівецького району за фактом незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік організував незаконне переправлення, поза пунктами пропуску, військовозобов'язаних за кордон. За це він просив від 4 000 до 8 500 доларів з особи.

Забезпечивши трансфер "клієнтів" до лінії розмежування кордону, фігурант через один із месенджерів надавав їм вказівки щодо напрямку та тривалості руху.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою він намагався переправити до Молдови трьох чоловіків призовного віку. Свої "послуги" оцінив у 19 000 доларів.

Військовозобов'язаним не вдалося перетнути держкордон, оскільки їх викрили прикордонники за 300 метрів від кордону України та Республіки Молдова.

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Допис Чернівецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Буковині 10 чоловіків намагалися перетнути державний кордон з Румунією. Прикордонникам вдалося затримати порушників під час того, як вони вже лізли через паркан.

Також ми писали, що українські чоловіки часто йдуть на шалений і невиправданий ризик, аби незаконно перетнути кордон. Вони намагаються переплисти річку Тиса. Нерідко це закінчується трагедією. У Державній прикордонній службі України назвали кількість ухилянтів, які потонули в Тисі у 2023 році.

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