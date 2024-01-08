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Житель Буковины пытался переправить троих мужчин в Молдову за 19 тыс. дол

8 января 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Житель Буковины пытался переправить троих мужчин в Молдову за 19 тыс. дол
Мужчины, которые хотели попасть в Молдову. Фото: t.me/prokuratura_cherinvtsi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине будут судить жителя Буковины, который пытался переправить трех военнообязанных мужчин в Молдову. Свои "услуги" он оценил в 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

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"Прокуроры Днестровской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Черновицкого района по факту незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина организовал незаконную переправку, вне пунктов пропуска, военнообязанных за границу. За это он просил от 4 000 до 8 500 долларов с человека.

Обеспечив трансфер "клиентов" к линии разграничения границы, фигурант через один из мессенджеров предоставлял им указания по направлению и продолжительности движения.

Правоохранители установили, что по такой схеме он пытался переправить в Молдову троих мужчин призывного возраста. Свои "услуги" оценил в 19 000 долларов.

Военнообязанным не удалось пересечь госграницу, поскольку их вычислили пограничники в 300 метрах от границы Украины и Республики Молдова.

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Пост Черновицкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, на Буковине 10 мужчин пытались пересечь государственную границу с Румынией. Пограничникам удалось задержать нарушителей, когда они уже лезли через забор.

Также мы писали, что украинские мужчины часто идут на безумный и неоправданный риск, чтобы незаконно пересечь границу. Они пытаются переплыть реку Тиса. Нередко это заканчивается трагедией. В Государственной пограничной службе Украины назвали количество уклонистов, которые утонули в Тисе в 2023 году.

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