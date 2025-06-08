Ситуация на фронте по состоянию на 8 июня — данные Генштаба ВСУ

Более 6000 ударов за сутки — в Генштабе сказали, где атакует РФ
Российские войска за прошедшие сутки, 7 июня, совершили более 6000 обстрелов украинских позиций, нанесли три ракетных и 92 авиаудара, а также применили дроны-камикадзе. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке и юге Украины.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Чем атаковали россияне
В Генштабе отметили, что противник нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в частности сбросил 168 управляемых бомб.
"Противник также совершил 6035 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3066 дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.
Военные уточнили, что агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское Сумской области; Харьков, Купянск-Узловой Харьковской области; Новопавловка, Малиевка Днепропетровской области; Сухой Яр, Яблоновка, Новоэкономичное, Покровск, Шахово, Иванополье, Шевченко, Камышеваха Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Львов Херсонской области.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭБ российских захватчиков", — подчеркнули в штабе.
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении агрессор трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка.
На Северском направлении в течение дня враг совершил одно наступление на позиции наших подразделений возле Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Веселое, Бурлацкое и Свободное Поле.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в сторону Новоандреевки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 34 авиационных удара с применением 62 управляемых бомб, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
Потери врага
В Генштабе отметили, что украинские военные наносят россиянам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов", — говорится в сводке.
Напомним, 8 июня российская армия атаковала Степногорскую громаду в Запорожской области.
А вечером 7 июня россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами.
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