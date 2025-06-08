Ситуація на фронті станом на 8 червня — дані Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російські війська протягом минулої доби, 7 червня, здійснили понад 6000 обстрілів українських позицій, завдали трьох ракетних та 92 авіаударів, а також застосували дрони-камікадзе. Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході та півдні України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що противник завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб.

"Противник також здійснив 6035 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Військові уточнили, що агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське Сумської області; Харків, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новопавлівка, Маліївка Дніпропетровської області; Сухий Яр, Яблунівка, Новоекономічне, Покровськ, Шахове, Іванопілля, Шевченко, Комишуваха Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських загарбників", — наголосили у штабі.

Карта бойових дій за 7 червня. Фото: Генштаб

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один наступ на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка.

Карта бойових дій на Покровському напрямку за 7 червня. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій на Курському напрямку за 7 червня. Фото: Генштаб

Втрати ворога

У Генштабі зазначили, що українські військові завдають росіянам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

"Минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, літак, 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 146 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 8 червня російська армія атакувала Степногірську громаду у Запорізькій області.

А ввечері 7 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами.