Обстріл Запорізької області 8 червня — у Степогірській громаді є поранений та руйнування

На Запоріжжі через атаку РФ є поранений та руйнування — фото
У ніч проти неділі, 8 червня, російська армія атакувала Степогірську громаду у Запорізькій області. Є поранений та руйнування.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки атаки
Федоров зазначив, що 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду.
"Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю", — йдеться у повідомленні.
Начальник ОВА підкреслив, що чоловік отримав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, увечері 7 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу на місці загинула жінка.
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