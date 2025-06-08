Обстріл Запорізької області 8 червня — у Степогірській громаді є поранений та руйнування

Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти неділі, 8 червня, російська армія атакувала Степогірську громаду у Запорізькій області. Є поранений та руйнування.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки атаки

Федоров зазначив, що 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду.

"Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю", — йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА підкреслив, що чоловік отримав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

Після удару дроном сталася пожежа у будинку. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 7 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу на місці загинула жінка.

Також ми писали, що російські дрони атакували селище Овідіополь на Одещині. Один із "шахедів" влучив у храм ПЦУ.