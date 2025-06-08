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Головна Армія На Запоріжжі через атаку РФ є поранений та руйнування — фото

На Запоріжжі через атаку РФ є поранений та руйнування — фото

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Дата публікації: 8 червня 2025 07:22
Обстріл Запорізької області 8 червня — у Степогірській громаді є поранений та руйнування
Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти неділі, 8 червня, російська армія атакувала Степогірську громаду у Запорізькій області. Є поранений та руйнування.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки атаки 

Федоров зазначив, що 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду. 

"Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю", — йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА підкреслив, що чоловік отримав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

Обстріл Запоріжжя Степногірськ
Після удару дроном сталася пожежа у будинку. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 7 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу на місці загинула жінка.

Також ми писали, що російські дрони атакували селище Овідіополь на Одещині. Один із "шахедів" влучив у храм ПЦУ.

Запорізька область обстріли війна в Україні безпілотник FPV-дрони БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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