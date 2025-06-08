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На Запорожье из-за атаки РФ есть раненый и разрушения — фото

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Дата публикации 8 июня 2025 07:22
Обстрел Запорожской области 8 июня — в Степогорской громаде есть раненый и разрушения
Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье, 8 июня, российская армия атаковала Степогорскую громаду в Запорожской области. Есть раненый и разрушения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия атаки

Федоров отметил, что 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду.

"Враг атаковал fpv-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью", — говорится в сообщении.

Начальник ОВА подчеркнул, что мужчина получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.

Обстріл Запоріжжя Степногірськ
После удара дроном произошел пожар в доме. Фото: Запорожская ОГА

Напомним, вечером 7 июня россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела на месте погибла женщина.

Также мы писали, что российские дроны атаковали поселок Овидиополь в Одесской области. Один из "шахедов" попал в храм ПЦУ.

Запорожская область обстрелы война в Украине беспилотник FPV-дроны БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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