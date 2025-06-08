Обстрел Запорожской области 8 июня — в Степогорской громаде есть раненый и разрушения

На Запорожье из-за атаки РФ есть раненый и разрушения — фото
В ночь на воскресенье, 8 июня, российская армия атаковала Степогорскую громаду в Запорожской области. Есть раненый и разрушения.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия атаки
Федоров отметил, что 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду.
"Враг атаковал fpv-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью", — говорится в сообщении.
Начальник ОВА подчеркнул, что мужчина получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.
Напомним, вечером 7 июня россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела на месте погибла женщина.
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