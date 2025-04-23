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Более 1000 объектов остаются разрушенными в Буче

23 апреля 2025 05:11
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
Более 1000 зданий до сих пор разрушены в Буче — видео
Буча после освобождения от оккупантов. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Бучанская громада сильно пострадала от российской оккупации. В целом были разрушены более 3 600 объектов. Восстановление продолжается уже третий год, однако до сих пор более тысячи зданий ждут своей очереди.

О ситуации журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Бучанского горсовета Дмитрий Чейчук.

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Буча продолжает оправляться от ужасных преступлений оккупантов. По словам заместителя председателя Бучанского горсовета Дмитрия Чейчука, в целом было уничтожено или частично разрушено более 3600 объектов. Уже удалось восстановить более 2600. Чтобы ускорить процесс восстановления, мэрия привлекает международное финансирование и благотворительные организации.

"Около тысячи объектов сейчас нуждаются в восстановлении. Мы внедряем кучу программ. На самом деле сейчас это гораздо проще, потому что государство присоединилось. Первые годы большой войны были очень сложно, потому что не было механизмов, финансового ресурса, непонимание, ну и плюс была угроза российской агрессии. Поэтому достаточно умеренно было участие тех же партнеров, тех же общественных организаций, благотворительных фондов. Они достаточно осторожно относились к тому, помогать или нет, как это делать, каким образом", — рассказывает Дмитрий Чейчук.

Буча — стала хедлайнером восстановления после оккупации. Механизмы, которые внедрили в этом районе, теперь используют во многих уничтоженных российской агрессией районах.

"К сожалению, не все удавалось идеально и безупречно. Некоторые моменты пришлось исправлять. Но, к счастью, мы достаточно активно движемся — реализовываем государственные и местные программы, помогаем людям. Процесс продолжается, к сожалению, у нас возникают новые разрушения, к этим случаям мы уже также готовы", — добавил заместитель главы Бучанского горсовета.

Напомним, после деоккупации Бучи неопознанными остаются десятки тел убитых украинцев. Также Генпрокуратура идентифицировала двух российских военных, которые расстреливали горожан.

Киевская область Буча оккупация восстановление Россия
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