Більше 1000 будівель досі зруйновані у Бучі — відео

Буча після звільнення від окупантів. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Бучанська громада сильно постраждала від російської окупації. Загалом були зруйновані понад 3 600 об'єктів. Відбудова триває вже третій рік, однак досі більше тисячі будівель чекають своєї черги.

Про ситуацію журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови Бучанської міськради Дмитро Чейчук.

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Буча продовжує оговтуватись від жахливих злочинів окупантів. Зі слів заступника голови Бучанської міськради Дмитра Чейчука, загалом було знищено або частково зруйновано більше 3600 об'єктів. Вже вдалось відновити понад 2600. Щоб пришвидшити процес відбудови, мерія залучає міжнародне фінансування та благодійні організації.

"Близько тисячі об'єктів зараз потребують відновлення. Ми впроваджуємо купу програм. Насправді зараз це набагато простіше, тому що держава долучилася. Перші роки великої війни були дуже складно, тому що не було механізмів, фінансового ресурсу, нерозуміння, ну і плюс була загроза російської агресії. Тому досить помірковано була участь тих же партнерів, тих же громадських організацій, благодійних фондів. Вони досить обережно відносились до того, чи допомагати, чи ні, як це робити, в який спосіб", — розповідає Дмитро Чейчук.

Буча — стала хедлайнером відновлення після окупації. Механізми, які впровадили в цьому районі, тепер використовують в багатьох понищених російською агресією громадах.

"На жаль, не все вдавалося ідеально і бездоганно. Деякі моменти довилося виправляти. Але, на щастя, ми досить активно рухаємося — реалізовуємо державні і місцеві програми, допомагаємо людям. Процес триває, на жаль, у нас виникають нові руйнування, до цих випадків ми вже також готові", — додав заступник очільника Бучанської міськради.

Нагадаємо, після деокупації Бучі неопізнаними залишаються десятки тіл вбитих українців. Також Генпрокуратура ідентифікувала двох російських військових, які розстрілювали містян.