Скільки жертв окупації Бучі залишаються невпізнаними

Керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко. Фото: скриншот з відео

У місті Буча Київської області за три роки після деокупації досі залишаються неопізнаними 43 тіла. Наразі щодо них відбуваються відповідні експертизи.

Про це заявив керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Загиблі під час окупації Бучі

"Перші делегації, які приїхали в Бучу побачили на власні очі те, що відбувалося. На вулицях ще лежали тіла, понад місяць відбувалася ексгумація тіл з братської могили біля храму. Там було поховано 116 цивільних громадян, які загинули під час окупації", — сказав Гапченко.

За його словами, до сьогодні відбувається ще декілька ідентифікацій. Він розповів, що іноземні делегації були шоковані, коли бачили тіла, які ще лежали у братській могилі. Коли окупанти ще перебували у місті вони не дозволяли ховати загиблих, тому тіла просто лежали на вулицях.

"В нашому секторі неопізнаних на кладовищі спочатку було поховано 78 тіл за три роки. Була проведена колосальна робота правоохоронцями, які встановили загиблих, але залишається 43 неопізнаних тіла, щодо яких відбуваються експертизи", — додав Гапченко.

Нагадаємо, подружжя Зеленських сьогодні вшанували пам'ять жертв окупантів у Бучі.

Також нещодавно була третя річниця від звільнення міста Ірпінь Київської області від російських загарбників.