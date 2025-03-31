Сколько жертв оккупации Бучи остаются неопознанными

Управляющий делами Бучанского городского совета Дмитрий Гапченко. Фото: скриншот из видео

В городе Буча Киевской области через три года после деоккупации до сих пор остаются неопознанными 43 тела. Сейчас по ним происходят соответствующие экспертизы.

Об этом заявил управляющий делами Бучанского городского совета Дмитрий Гапченко в эфире Ранок.LIVE.

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Погибшие во время оккупации Бучи

"Первые делегации, которые приехали в Бучу, увидели собственными глазами то, что происходило. На улицах еще лежали тела, более месяца происходила эксгумация тел из братской могилы возле храма. Там было похоронено 116 гражданских, погибших во время оккупации", — сказал Гапченко.

По его словам, до сих пор происходит еще несколько идентификаций. Он рассказал, что иностранные делегации были шокированы, когда видели тела, которые еще лежали в братской могиле. Когда оккупанты еще находились в городе они не позволяли хоронить погибших, поэтому тела просто лежали на улицах.

"В нашем секторе неопознанных на кладбище сначала было похоронено 78 тел за три года. Была проведена колоссальная работа правоохранителями, которые установили погибших, но остается 43 неопознанных тела, по которым происходят экспертизы", — добавил Гапченко.

Напомним, супруги Зеленские сегодня почтили память жертв оккупантов в Буче.

Также недавно была третья годовщина освобождения города Ирпень Киевской области от российских захватчиков.