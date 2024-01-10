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Полк "Азов" нуждается в электромонтере — обещают оплату до 125 тыс. грн

10 января 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Полк "Азов" нуждается в электромонтере — обещают оплату до 125 тыс. грн
Бойцы полка "Азов" на позициях. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Электромонтера ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Кроме высокой заработной платы от 25 000 до 125 000 грн, обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день.

Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.

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Отмечается, что Азов ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Среди обязанностей электромонтера — ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей, а также участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Скриншот сообщения о работе на сайте Work.ua
Скриншот сообщения о работе на сайте Work.ua

Требования же к будущему работнику таковы:

  • группа допуска до 1000 В;
  • профессионально-техническое образование соответствующего направления;
  • д/с связан с обслуживанием электрооборудования;
  • ответственное отношение к работе.

Бригада предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность заключить контракт, соответствующую оплату согласно стандартам ВСУ, а также возможность перевода действующих военных из других подразделений. Кроме того, обещают денежную доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день.

Напомним, что легендарные азовцы также ищут на работу моториста. Среди основных обязанностей специалиста — диагностические и ремонтные работы, бригада предлагает высокую зарплату.

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