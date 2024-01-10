Полк "Азов" нуждается в электромонтере — обещают оплату до 125 тыс. грн
Электромонтера ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Кроме высокой заработной платы от 25 000 до 125 000 грн, обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день.
Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.
Вакансия Электромонтер в "Азове"
Отмечается, что Азов ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Среди обязанностей электромонтера — ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей, а также участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.
Требования же к будущему работнику таковы:
- группа допуска до 1000 В;
- профессионально-техническое образование соответствующего направления;
- д/с связан с обслуживанием электрооборудования;
- ответственное отношение к работе.
Бригада предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность заключить контракт, соответствующую оплату согласно стандартам ВСУ, а также возможность перевода действующих военных из других подразделений. Кроме того, обещают денежную доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день.
Напомним, что легендарные азовцы также ищут на работу моториста. Среди основных обязанностей специалиста — диагностические и ремонтные работы, бригада предлагает высокую зарплату.
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