Полк "Азов" потребує електромонтера — обіцяють оплату до 125 тис. грн
Електромонтера шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Окрім високої заробітної плати від 25 000 до 125 000 грн обіцяють доплату за перебування в зоні бойових дій — 3300 грн/день.
Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.
Вакансія Електромонтер в "Азові"
Зазначається, що "Азов" шукає спеціалістів у батальйони та інші підрозділи. Серед обов'язків електромонтера ремонт та обслуговування електрообладнання й електричних мереж, а також участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.
Вимоги ж до майбутнього працівника такі:
- група допуску до 1000 В;
- професійно-технічна освіта відповідного спрямування;
- д/р пов’язаний з обслуговуванням електроустаткування;
- відповідальне ставлення до роботи.
Натомість бригада пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи можливість укласти контракт, відповідну оплату згідно зі стандартами ЗСУ, а також можливість переведення чинних військових з інших підрозділів. Крім того, обіцяють грошову доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що легендарні азовці також шукають на роботу моториста. Серед основних обов'язків фахівця — діагностичні та ремонтні роботи, натомість бригада пропонує високу зарплатню.
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