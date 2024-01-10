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Полк "Азов" потребує електромонтера — обіцяють оплату до 125 тис. грн

10 січня 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Полк "Азов" потребує електромонтера — обіцяють оплату до 125 тис. грн
Бійці полку "Азов" на позиціях. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Електромонтера шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Окрім високої заробітної плати від 25 000 до 125 000 грн обіцяють доплату за перебування в зоні бойових дій — 3300 грн/день. 

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що "Азов" шукає спеціалістів у батальйони та інші підрозділи. Серед обов'язків електромонтера ремонт та обслуговування електрообладнання й електричних мереж, а також участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Скриншот повідомлення про роботу на сайті Work.ua
Скриншот повідомлення про роботу на сайті Work.ua

Вимоги ж до майбутнього працівника такі:

  • група допуску до 1000 В;
  • професійно-технічна освіта відповідного спрямування;
  • д/р пов’язаний з обслуговуванням електроустаткування;
  • відповідальне ставлення до роботи.

Натомість бригада пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи можливість укласти контракт, відповідну оплату згідно зі стандартами ЗСУ, а також можливість переведення чинних військових з інших підрозділів. Крім того, обіцяють грошову доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що легендарні азовці також шукають на роботу моториста. Серед основних обов'язків фахівця — діагностичні та ремонтні роботи, натомість бригада пропонує високу зарплатню.

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