"Азов" шукає моториста з оплатою до 125 000 грн — які обов'язки та умови праці

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарні азовці шукають на роботу моториста. Серед основних обов'язків фахівця — діагностичні та ремонтні роботи, натомість бригада пропонує високу зарплатню в розмірі від 25 до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців у батальйони та інші підрозділи. Робота передбачає повну зайнятість, також потрібен досвід роботи від 1 року. Обіцяють заробітну плату в розмірі 25 000-125 000 грн, а також доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій 3300 грн/день.

Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua

Серед обов'язків моториста проведення ремонтних та діагностичних робіт, планових технічних оглядів авто; заміна рідин АКПП, ГУР, гальмівної й охолоджувальної; ремонт мотора, підвіски, заміна ременів ГРМ, зчеплення тощо.

Знання конструкції автомобілів та його вузлів, бажаний досвід роботи на аналогічній посаді, уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат — вимоги до кандидата на посаду моториста.

Натомість "Азов", крім доплати за перебування на передовій, пропонує працівнику офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або ж підписання контракту, грошову оплату відповідно до стандартів ЗСУ, а також можливість переведення військовослужбовців з інших підрозділів.

Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також бухгалтера. Відомо, яку зарплату може отримувати робітник.