"Азов" ищет моториста с оплатой до 125 000 грн — какие обязанности и условия труда

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарные азовцы ищут на работу моториста. Среди основных обязанностей специалиста — диагностические и ремонтные работы, бригада предлагает высокую зарплату в размере от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.

Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.

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Отмечается, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Работа предусматривает полную занятость, также требуется опыт работы от 1 года. Обещают заработную плату в размере 25 000-125 000 грн, а также доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий 3300 грн/день.

Скриншот сообщения с платформы по поиску работы Work.ua

Среди обязанностей моториста — проведение ремонтных и диагностических работ, плановых технических осмотров авто; замена жидкостей АКПП, ГУР, тормозной и охлаждающей; ремонт мотора, подвески, замена ремней ГРМ, сцепление и т.д.

Знание конструкции автомобилей и его узлов, желаемый опыт работы на аналогичной должности, внимательность к деталям, знание основ техники безопасности, ориентация на результат требования к кандидату на должность моториста.

Азов, кроме доплаты за пребывание на передовой, предлагает работнику официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписания контракта, денежную оплату в соответствии со стандартами ВСУ, а также возможность перевода военнослужащих из других подразделений.

Напомним, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет также бухгалтера. Известно, какую зарплату может получать рабочий.