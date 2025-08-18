Видео
Главная Армия Показательные удары — Зеленский отреагировал на атаки РФ

Показательные удары — Зеленский отреагировал на атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:29
Атака на Запорожье, Харьков и Одессу - реакция президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние удары России по Запорожью, Харькову, Сумской области и Одессе. Он назвал эти атаки показательными и циничными.

Об этом глава государства написал на странице в Telegram.

РФ сознательно убивает украинцев в день переговоров в Вашингтоне

"Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре.

"Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей. Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на сейчас известно о семи погибших, самая маленькая девочка — полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети", — добавил он.

Глава государства напомнил, что в Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях.

В Одессе РФ сознательно ударила по энергетическому объекту, принадлежащему азербайджанской компании.

"Российская военная машина несмотря на все продолжает уничтожать жизнь. Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", — подытожил президент.

Напомним, оккупанты около 05:00 атаковали многоэтажку в Индустриальном районе Харькова ударными беспилотниками. Мы опубликовали фото последствий.

В Сумах РФ баллистикой едва не попала в школу.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
