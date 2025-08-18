Атака на Запоріжжя, Харків. та Одесу - реакція президента

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні удари Росії по Запоріжжю, Харкову, Сумщині та Одесі. Він назвав ці атаки показовими і цинічними.

Про це глава держави написав на сторінці у Telegram.

РФ свідомо вбиває українців у день переговорів у Вашингтоні

"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО", — йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі.

"Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка — півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти", — додав він.

Глава держави нагадав, що у Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини.

В Одесі РФ свідомо вдарила по енергетичному об’єкту, що належить азербайджанській компанії.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", — підсумував президент.

Новина доповнюється