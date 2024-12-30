Оккупанты распространяют ИПСО о подготовке ВСУ к убийству гражданских в Покровске

Покровск. Фото: Константин и Влада Либеровы

Российские оккупанты распространяют новое ИПСО относительно событий в Покровске Донецкой области. Они обвиняют украинских военных в "подготовке к массовому убийству гражданских".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в понедельник, 30 декабря.

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Пропагандисты РФ распространяют фейк о подготовке бойцами ВСУ операции под чужим флагом с "массовым убийством гражданских жителей Покровска". Оккупанты заявляют, что якобы в город прибыли украинские военные, которые "хотят совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму".

"Враг в очередной раз хочет создать себе "информационное алиби" для оправдания своих преступлений против мирного населения Донецкой области и Покровска в частности. Это уже привычная тактика российской пропаганды, при которой государство-агрессор превентивно обвиняет Украину в действиях, которые будут совершены самой Россией", — говорится в сообщении.

Кроме того, распространением дезинформации враг стремится запугать людей, которые еще остаются в городе.

В ЦПД отмечают, что оккупанты пытаются сорвать эвакуацию из Покровска, чтобы воспользоваться гражданским населением как "живым щитом" для сдерживания действий ВСУ.

Напомним, генерал Виктор Муженко заявил, что оккупанты пытаются заблокировать Покровск, а не захватить его.

Также заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что ситуация с Покровском сейчас является чрезвычайно критической.