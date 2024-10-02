В Украине воздушная тревога

По всей Украине взвыли сирены — враг устроил мощную атаку БпЛА
2 октября 2024 23:33
Срочная новость
Российские оккупанты в очередной раз запустили множество дронов в направлении Украины. Под угрозой оказались Восточные и Южные регионы страны.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Читайте также:
Куда направляются дроны
Согласно сообщениям, беспилотники зафиксированы в направлении Сумской, Киевской, Черниговской и Полтавской областей. В опасности – Николаевская и Одесская области.
Местные власти просят жителей пройти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Читайте Новини.LIVE!