В Украине воздушная тревога

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Российские оккупанты в очередной раз запустили множество дронов в направлении Украины. Под угрозой оказались Восточные и Южные регионы страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Сообщение об атаке дронов. Фото: Скриншот

Согласно сообщениям, беспилотники зафиксированы в направлении Сумской, Киевской, Черниговской и Полтавской областей. В опасности – Николаевская и Одесская области.

Местные власти просят жителей пройти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушных тревог.