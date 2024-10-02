В Україні повітряна тривога

По всій Україні завили сирени — ворог влаштував потужну атаку БпЛА
2 жовтня 2024 23:33
Термінова новина
Російські окупанти вчергове запустили безліч дронів у напрямку України. Під загрозою опинились Східні та Південні регіони держави.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Читайте також:
Куди прямують дрони
Згідно з повідомленнями, безпілотники зафіксовані в напрямку Сумської, Київської, Чернігівської та Полтавської областей. В небезпеці Миколаївська та Одеська області.
Місцева влада просить мешканців пройти до укриттів та не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
Читайте Новини.LIVE!