В Україні повітряна тривога

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Російські окупанти вчергове запустили безліч дронів у напрямку України. Під загрозою опинились Східні та Південні регіони держави.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

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Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленнями, безпілотники зафіксовані в напрямку Сумської, Київської, Чернігівської та Полтавської областей. В небезпеці Миколаївська та Одеська області.

Місцева влада просить мешканців пройти до укриттів та не ігнорувати сигнали повітряних тривог.