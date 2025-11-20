Видео
Видео

По семь суток на позиции — военный об изменениях на фронте

Дата публикации 20 ноября 2025 19:12
обновлено: 19:13
Ситуация на фронте 20 ноября — как изменилась обстановка
Украинские военные выполняют боевые задачи. Фото: t.me/azov_media

Сейчас ситуация на фронте значительно изменилась и это уже не классическая полоса боевых столкновений. Военные находятся на позиции по семь суток, а на поле боя сплошной гул дронов.

Об этом рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в эфире День.LIVE 20 ноября.

Читайте также:

Как изменилась ситуация на фронте

"Если увидеть сейчас поле боя — это сплошной гул дронов, постоянно. Разных дронов, различных модификаций, бомбардировщиков и FPV. Линия боестолкновения растянута, штурмовые действия и зачистка местности есть только там, где дроны подавлены системами РЭБ или другими средствами", — рассказал заместитель командира.

По его словам, военные передвигаются между позициями в основном на наземных роботизированных комплексах, а не на пикапах, как раньше, из-за постоянной угрозы беспилотников. Военный добавил, если раньше человек проводил на позиции сутки и столько же отдыхал, то сейчас семь суток подряд уже считается нормой.

"Каждый выход на позицию и вывоз — это спецоперация. Очень тщательно спланировано, как в авиакомпаниях: взлет и посадка наиболее опасны. Так же самая опасная логистика — зайти и выйти с позиции", — отметил заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, что Россия усиливает наступление на юге. Враг хочет повторить сценарии, которые ранее использовал на других участках фронта.

Также в ВСУ раскрыли, как останавливают штурмы россиян возле Гуляйполя. Украинские военные проводят блокировочные операции.

военные дроны война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
