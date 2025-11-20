Ситуація на фронті 20 листопада — як змінилась обстановка

Українські військові виконують бойові завдання. Фото: t.me/azov_media

Зараз ситуація на фронті значно змінилася і це вже не класична смуга бойових зіткнень. Військові перебувають на позиції по сім діб, а на полі бою суцільний гул дронів.

Про це розповів заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" в ефірі День.LIVE 20 листопада.

Реклама

Читайте також:

Як змінилась ситуація на фронті

"Якщо побачити зараз поле бою — це суцільний гул дронів, постійно. Різних дронів, різних модифікацій, бомбардувальників і FPV. Лінія боєзіткнення розтягнута, штурмові дії та зачистка місцевості є тільки там, де дрони подавлено системами РЕБ або іншими засобами", — розповів заступник командира.

За його словами, військові пересуваються між позиціями здебільшого на наземних роботизованих комплексах, а не на пікапах, як раніше, через постійну загрозу безпілотників. Військовий додав, якщо раніше людина проводила на позиції діб доби і стільки ж відпочивала, то зараз сім діб підряд вже вважається нормою.

"Кожен вихід на позицію і вивіз — це спецоперація. Дуже ретельно сплановано, як у авіакомпаніях: зліт і посадка найбільш небезпечні. Так само найнебезпечніша логістика — зайти та вийти з позиції", — зазначив заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, що Росія посилює наступ на півдні. Ворог хоче повторити сценарії, які раніше використовував на інших ділянках фронту.

Також у ЗСУ розкрили, як зупиняють штурми росіян біля Гуляйполя. Українські військові проводять блокувальні операції.