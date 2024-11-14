В Госдепе США назвали площадь, которую Украина уже разминировала

Ричард Верма. Фото: EPA

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма выступил на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве. По его словам, Украина уже разминировала территорию, которая по площади почти как Бельгия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Разминирование территорий Украины

По словам Вермы, в прошлом месяце США выделили дополнительные 100 миллионов долларов Украине на разминирование. А площадь разминированных территорий достигла размера Бельгии.

"Сегодня я объявил о выделении 100 миллионов долларов на кибербезопасность, но вы знаете, что в прошлом месяце мы выделили также 100 миллионов долларов на усилия по разминированию", — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что общая сумма помощи, направленная именно на разминирование, уже достигла почти 300 миллионов долларов.

Ранее Литва передала первую партию помощи в рамках разминированной коалиции. Украина получила 230 пикапов и 240 металлоискателей.

Также мы писали, что литовский министр обороны Лауринас Кащюнас приехал лично передать новую помощь Украине.