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Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування

2 листопада 2024 19:22
Євгенія Брюховецька - редактор
Ветерани війни та особи з інвалідністю зможуть розміновувати території
Розмінування. Ілюстративне фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні ветеранів війни та осіб з інвалідністю будуть залучати до очищення й розмінування територій. Метою є створення рівного доступу до роботи у цій сфері для всіх.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у суботу, 2 листопада.

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"Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міністерства оборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

Начальник управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський пояснив, що наразі в Україні намагаються впровадити політику рівного доступу до роботи у протимінній діяльності та створити спеціалізовані навчальні програми.

У рамках проєкту з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, вже четверо українців отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust. Вони аналізують знімки з супутників та дронів для виявлення і картографування забруднених мінами територій.

"Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", — зауважили в МО.

Раніше у ДСНС показали, як сапери здійснюють розмінування територій Донецької області.

А за словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, один день бойових дій — це приблизно місяць розмінування.

ветерани Міноборони особа з інвалідністю війна в Україні розмінування

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