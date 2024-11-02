Ветераны войны и лица с инвалидностью смогут разминировать территории

Разминирование. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украине ветеранов войны и лиц с инвалидностью будут привлекать к очищению и разминированию территорий. Целью является создание равного доступа к работе в этой сфере для всех.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 2 ноября.

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Разминирование территорий

"Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Олег Шуварский пояснил, что в настоящее время в Украине пытаются внедрить политику равного доступа к работе в противоминной деятельности и создать специализированные учебные программы.

В рамках проекта по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, уже четыре украинца получили работу в международной организации The HALO Trust. Они анализируют снимки со спутников и дронов для обнаружения и картографирования загрязненных минами территорий.

"Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности", — отметили в МО.

Ранее в ГСЧС показали, как саперы осуществляют разминирование территорий Донецкой области.

А по словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, один день боевых действий — это примерно месяц разминирования.