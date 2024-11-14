У Держдепі США назвали площу, яку Україна вже розмінувала

Площа розмінованих територій України майже, як Бельгія
Заступник держсекретаря США Річард Верма виступив на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві. За його словами, Україна вже розмінувала територію, яка за площею майже, як Бельгія.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Розмінування територій України
За словами Верми, минулого місяця США виділили додаткові 100 мільйонів доларів Україні на розмінування. А площа розмінованих територій сягнула розміру Бельгії.
"Сьогодні я оголосив про виділення 100 мільйонів доларів на кібербезпеку, але ви знаєте, що минулого місяця ми виділили також 100 мільйонів доларів на зусилля з розмінування", — сказав він.
Представник Держдепу зазначив, що загальна сума допомоги, спрямована саме на розмінування, вже досягла майже 300 мільйонів доларів.
Раніше Литва передала першу партію допомоги в рамках коаліції розмінування. Україна отримала 230 пікапів та 240 металошукачів.
Також ми писали, що литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас приїхав особисто передати нову допомогу Україні.
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