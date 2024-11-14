У Держдепі США назвали площу, яку Україна вже розмінувала

Річард Верма. Фото: EPA

Заступник держсекретаря США Річард Верма виступив на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві. За його словами, Україна вже розмінувала територію, яка за площею майже, як Бельгія.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Розмінування територій України

За словами Верми, минулого місяця США виділили додаткові 100 мільйонів доларів Україні на розмінування. А площа розмінованих територій сягнула розміру Бельгії.

"Сьогодні я оголосив про виділення 100 мільйонів доларів на кібербезпеку, але ви знаєте, що минулого місяця ми виділили також 100 мільйонів доларів на зусилля з розмінування", — сказав він.

Представник Держдепу зазначив, що загальна сума допомоги, спрямована саме на розмінування, вже досягла майже 300 мільйонів доларів.

Раніше Литва передала першу партію допомоги в рамках коаліції розмінування. Україна отримала 230 пікапів та 240 металошукачів.

Також ми писали, що литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас приїхав особисто передати нову допомогу Україні.