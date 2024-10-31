Украина представит свой план по итогам первого Саммита мира

Саммит мира в Швейцарии. Иллюстративное фото: Reuters

Сейчас официальные учреждения Украины разрабатывают очередной план по итогам первого Саммита мира. В него будут входить три пункта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

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Что входит в обновленный план

По его словам, Украина готовит план, чтобы представить его, по итогам первого саммита мира. В этот план будут входить три основных пункта, хотя Никифоров их не назвал.

"Украина активно привлекает и сотрудничает со странами глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой. Но, повторюсь, это сейчас тема для другого разговора", — отметил Никифоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы не тема переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.