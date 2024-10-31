Україна представить свій план за підсумками першого Саміту миру

Саміт миру у Швейцарії. Ілюстративне фото: Reuters

Зараз офіційні установи України розробляють черговий план за підсумками першого Саміту миру. В нього буде входити три пункти.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Нікіфорова.

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За його словами, Україна готує план аби представити його, за підсумками першого саміту миру. В цей план будуть входити три основні пункти, хоча Нікіфоров їх не назвав.

"Україна активно залучає і співпрацює з країнами глобального півдня аби заручитися їхньою підтримкою. Але, повторюсь, це зараз тема для іншої розмови", — зазначив Нікіфоров.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа.