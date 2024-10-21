Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах arrow

План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

21 октября 2024 06:34
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
План победы Украины - это скорее список желаний
Капитан ВМС США в отставке Гарри Табах. Фото: скриншот
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

План победы Украины не является "планом" с военной точки зрения, поскольку такие планы обычно не озвучивают на широкую общественность и в них есть гораздо больше пунктов. Ведь реальные планы учитывают множество вариантов развития событий.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал капитан Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах.

Читайте также:

План победы Украины

Настоящие планы победы обычно держат в секрете. И не только от врагов, но иногда даже и от союзников.

"Например, сегодня Израиль не информирует нашу администрацию о своих планах борьбы с врагом, потому что иногда информация вытекает, иногда они выдают это. А надо держать свои планы очень, очень близко к себе. Так что это скорее очень хороший список пожеланий, который необходим Украине для выполнения успешного плана в этой войне", — сообщил Гари Табах.

Также план должен учитывать различные варианты развития событий. К примеру, победу на выборах Дональда Трампа или Камалы Харрис.

"Ситуация в Украине может кардинально измениться. Война — очень непредсказуемая вещь. Так что если она кардинально изменится, то вам придется менять план. Я пытаюсь сказать, что не существует единого набора планов. Вы должны иметь разные варианты на случай непредвиденных обстоятельств. У вас есть план А, план Б, план В", — объяснил военный эксперт.

Напомним, что Владимир Зеленский представил План победы Украины, включающий пять пунктов. Еще три пункта засекречены.

План победы прокомментировал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что есть аспекты, как политические, так и военные, которые еще предстоит обсудить.

политики Владимир Зеленский США План победы Украины военные війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака