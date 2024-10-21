План победы Украины - это скорее список желаний

Капитан ВМС США в отставке Гарри Табах. Фото: скриншот

Мария Кагал Редактор международного отдела

План победы Украины не является "планом" с военной точки зрения, поскольку такие планы обычно не озвучивают на широкую общественность и в них есть гораздо больше пунктов. Ведь реальные планы учитывают множество вариантов развития событий.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал капитан Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах.

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План победы Украины

Настоящие планы победы обычно держат в секрете. И не только от врагов, но иногда даже и от союзников.

"Например, сегодня Израиль не информирует нашу администрацию о своих планах борьбы с врагом, потому что иногда информация вытекает, иногда они выдают это. А надо держать свои планы очень, очень близко к себе. Так что это скорее очень хороший список пожеланий, который необходим Украине для выполнения успешного плана в этой войне", — сообщил Гари Табах.

Также план должен учитывать различные варианты развития событий. К примеру, победу на выборах Дональда Трампа или Камалы Харрис.

"Ситуация в Украине может кардинально измениться. Война — очень непредсказуемая вещь. Так что если она кардинально изменится, то вам придется менять план. Я пытаюсь сказать, что не существует единого набора планов. Вы должны иметь разные варианты на случай непредвиденных обстоятельств. У вас есть план А, план Б, план В", — объяснил военный эксперт.

Напомним, что Владимир Зеленский представил План победы Украины, включающий пять пунктов. Еще три пункта засекречены.

План победы прокомментировал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что есть аспекты, как политические, так и военные, которые еще предстоит обсудить.