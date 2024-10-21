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План перемоги України — це радше список бажань, — Гарі Табах

21 жовтня 2024 06:34
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
План перемоги України — це скоріше список бажань
Капітан ВМС США у відставці Гарі Табах. Фото: скріншот
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

План перемоги України не є "планом" з військової точки зору, оскільки такі плани зазвичай не озвучують на широкий загал і в них є набагато більше пунктів. Адже справжні плани враховують безліч варіантів розвитку подій. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав капітан Військово-морських сил США у відставці Гарі Табах. 

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Справжні плани перемоги зазвичай тривають в секреті. І не лише від ворогів, а інколи навіть і від союзників. 

"Наприклад, сьогодні Ізраїль не інформує нашу адміністрацію про свої плани боротьби з ворогом, тому що іноді інформація витікає, іноді вони видають це. А треба тримати свої плани дуже, дуже близько до себе. Так що це скоріше дуже хороший список побажань, який необхідний Україні для виконання успішного плану в цій війні", — повідомив Гарі Табах. 

Також план мав би враховувати різні варіанти розвитку подій. До прикладу, перемогу на виборах Дональда Трампа або Камали Гарріс. 

"Ситуація в Україні може кардинально змінитися. Війна — дуже непередбачувана річ. Тож, якщо вона кардинально зміниться, то вам доведеться змінювати план. Я намагаюся сказати, що не існує єдиного набору планів. Ви повинні мати різні варіанти на випадок непередбачуваних обставин. У вас є план А, план Б, план В", — пояснив військовий експерт. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив План перемоги України, який включає пʼять пунктів. Ще три пункти є засекреченими. 

План перемоги прокоментував Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що є аспекти — як політичні, так і військові — які ще потрібно обговорити. 

політики Володимир Зеленський США План перемоги України військові війна

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