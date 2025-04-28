Писториус сказал почему передача ракет Taurus Украине не изменит ход войны

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос поставки крылатых ракет Taurus Украине, подчеркнув, что это оружие само по себе не станет решающим фактором на фронте. Он отметил, на чем Германия акцентирует для помощи Украине.

Об этом Борис Писториус заявил во время общения с журналистом Bericht aus Berlin.

Реклама

Читайте также:

Борис Писториус заявил, что поставки ракет Taurus не изменят кардинально боевые действия в Украине

По его словам, для украинской армии сейчас гораздо важнее разведка, наблюдение, обработка данных для наведения и точных ударов. Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем готова предоставлять Украине вооружение.

"Они (ракеты. — Ред.) не решат эту войну, это ясно, и тем более не то количество, о котором идет речь. Поэтому надо от этого отказаться. Важнее для Украины разведка, наблюдение, обработка данных, чтобы нацеливаться, действовать, видеть, что на них надвигается. И, конечно, мы способны предоставить твердое вооружение", — заявил Писториус.

Будут ли в Германии принудительно мобилизовать молодежь

Также министр объяснил позицию правительства по вопросу обязательного военного призыва в Германии. Писториус отметил, что нынешняя система базируется на добровольности, поскольку пока нет юридической или инфраструктурной готовности к массовому возвращению призыва.

В то же время Писториус заверил, что правительство уже пересмотрело инфраструктурные планы и готовится к активным действиям.

"Мы уже пересмотрели планы инфраструктуры и готовы действовать. До сих пор нам не хватало средств. Мы применим новые подходы к развитию инфраструктуры. Мы применим новые подходы к закупкам. Дадим командирам больше свободы, например, по покупке дронов. Все это уже в процессе и подготовлено", — сказал Писториус.

Напомним, недавно немецкий чиновник Фридрих Мерц, который вероятно займет пост канцлера Германии, осудил российскую атаку по Сумах на Вербное воскресенье, 13 апреля. Он сделал заявление с намеком на готовность передать Украине ракеты Taurus.

Также в Германии раскритиковали мирный план Дональда Трампа относительно войны в Украине и передали новый пакет военной помощи для ВСУ.

Интересно, что далеко не все оружие оказалось эффективным на поле боя. Читайте, какое оружие по отзывам бойцов ВСУ из Германии разочаровало их больше всего.